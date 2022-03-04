Не будьте масовкою для камер, – Коваленко попросив херсонців не вестись на провокації окупантів

Рідне місто Віктора Коваленко – Херсон. Саме цей регіон зараз сильно потерпає від російських окупантів. Футболіст Спеції та збірної України звернувся до земляків.

Коваленко: херсонці, не ведіться на ці провокації

Футболіст виступає в Італії, але його уся сім'я живе в Україні. Віктор Коваленко звернувся до усіх жителів свого рідного Херсона.

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Російські війська, які увійшли у місто, стараються усіма способами показати усьому світу, що у Херсоні їх радо зустріли. Окупанти вже спробували зробити декілька провокацій, привезли акторів та готували для виставкових відео, але вони були провалені. Так легко їм не змінити свідомість українців.

Коваленко теж попросив херсонців не вестись на провокації російських загарбників: "Вони хочуть показати, що на них чекали, що їм тут раді. Це не так. Їм тут не раді. Їх тут ніхто не чекав. Ми жили у гарному чудовому місті Херсоні, мирному та дружньому".

Херсонці, не ведіться на ці провокації. Не будьте масовкою для їх телекамер. Не підходьте до них і не вірте. Наш президент та наші ЗСУ не забувають своїх. Ми прийдемо та заберемо це місто назад. Україна - понад усе. Херсон – це Україна,

– сказав футболіст.

Звернення Віктора Коваленка до херсонців

Відзначимо, що Коваленко до лютого 2021 року виступав у донецькому Шахтарі. Після чого поповнив склад Аталанти, але не зміг закріпитись у команді.

У серпні того ж року попрямував у Спецію.

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Повний текст звернення Коваленка

Дорогі українці, любі херсонці. Як ви знаєте, моє рідне місто Херсон окупували російські війська. До цього там літали російські бомби і російські ракети. Я щодня на зв'язку зі своїми рідними та друзями. І це важко назвати зв'язком. Моя сьогоднішня розмова з братом тривала 20 секунд. Вони глушать нам зв'язок, обрізають нам інтернет, по телевізору зараз тільки російські новини... Чому вони бояться показати правду?

Хочу звернутися до херсонців. Я знаю, в якій ми тяжкій ситуації зараз. Але будьте сильні, тримайтеся. Також я знаю, що зараз привозять багато російської масовки, привозять їхні камери. Вони хочуть показати, що на них чекали, що їм тут раді. Це не так. Їм тут не раді. Їх тут ніхто не чекав. Ми жили у гарному чудовому місті Херсоні, мирному та дружньому.

Херсонці, не ведіться на ці провокації. Не будьте масовкою для їх телекамер. Не підходьте до них і не вірте. Наш президент та наші ЗСУ не забувають своїх. Ми прийдемо та заберемо це місто назад. Україна - понад усе. Херсон – це Україна".