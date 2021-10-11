Не бив, а віддавав передачу: Мессі забив курйозний диво-гол за Аргентину – відео
Джерело:24 канал
Ліонель Мессі допоміг збірній Аргентини розгромити Уругвай. Нападник ПСЖ відзначився красивим голом, хоча цілеспрямовано не завдавав удару.
Мессі розпочав побиття суперника
Аргентина та Уругвай зійшлись у відбірковому матчі чемпіонату світу-2022. Аргентинська команда на чолі з Ліонелем Мессі навіть не помітила суперника, здобувши переконливу перемогу з рахунком 3:0.
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Початок розгрому якраз розпочав Лео. Мессі хотів елегантно черпаком закинути м'яч у штрафний суперника. Його передачу повинен був замкнути партнер по збірній Ніко Гонсалес. Але футболіст не зумів дотягнутись до м'яча, але своєю дією дезорієнтував голкіпера Муслеру.
М'яч курйозно залетів у сітку воріт гостей. Ось так Мессі не старався забити, але фортуна була на стороні аргентинського нападника.
Дивовижний гол Мессі: відео
- Аргентинці по ходу матчу ще двічі відзначались у воротах суперника. Голи забивали Родріго де Пауль та Лаутаро Мартінес.
- Після 10-ти зіграних поєдинків Аргентина з 22 очками йде другою у групі. Команда Мессі поступається лише бразильцям, які мають 28 балів.