Не бив, а віддавав передачу: Мессі забив курйозний диво-гол за Аргентину – відео

Ліонель Мессі допоміг збірній Аргентини розгромити Уругвай. Нападник ПСЖ відзначився красивим голом, хоча цілеспрямовано не завдавав удару.

Мессі розпочав побиття суперника

Аргентина та Уругвай зійшлись у відбірковому матчі чемпіонату світу-2022. Аргентинська команда на чолі з Ліонелем Мессі навіть не помітила суперника, здобувши переконливу перемогу з рахунком 3:0.

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Початок розгрому якраз розпочав Лео. Мессі хотів елегантно черпаком закинути м'яч у штрафний суперника. Його передачу повинен був замкнути партнер по збірній Ніко Гонсалес. Але футболіст не зумів дотягнутись до м'яча, але своєю дією дезорієнтував голкіпера Муслеру.

М'яч курйозно залетів у сітку воріт гостей. Ось так Мессі не старався забити, але фортуна була на стороні аргентинського нападника.

Дивовижний гол Мессі: відео