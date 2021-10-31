Називають мавпою та бажають смерті: гравець в Англії зазнав расистських образ
Джерело:інстаграм Вілфріда Заа
Вінгер Крістал Пелес Вілфрід Заа потрапив у расистський скандал. Уболівальники почали ображати футболіста у соцмережах.
"Колір моєї шкіри завжди буде проблемою"
Після матчу з Манчестер Сіті івуарієць був "облитий" расистськими заявами зі сторони фанатів. Вілфрід Заа виклав у сторіс в інстаграмі текст, у якому заявив про образи.
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Люди називають його "мавпою"та "нігером". Невідомі навіть бажають футболісту смерті. Він запевнив, що опублікував цю заяву не для того, щоб отримати слова підтримки.
Це повідомлення не для того, щоб отримати мільйон відповідей із текстом "ми з тобою" і "це огидно". І не для того, щоб ви поспівчували мені. Я тут не через всі ці нісенітниці, які кояться замість того, щоб вирішувати проблему. Мені все одно на образи, бо це пов'язано з моєю роботою. Хоч це не виправдання, але колір моєї шкіри завжди буде проблемою. Але це нормально, тому що я завжди буду чорним і гордим,
– написав футболіст.
Цікаво, що саме лівий вінгер Крістал Пелес виступив проти того, щоб ставати на коліна перед матчами на знак солідарності з рухом BLM, а також загалом проти цієї акції.
Нагадаємо, що поєдинок із МанСіті завершився сенсаційною поразкою "містян" із рахунком 0:2. Українець Олександр Зінченко пробув увесь матч на лаві для запасних.
- У цьому сезоні Вілфрід Заа відіграв 10 матчів в усіх турнірах, у яких забив три голи та віддав один асист.