Називають мавпою та бажають смерті: гравець в Англії зазнав расистських образ

Люди називають його "мавпою"та "нігером". Невідомі навіть бажають футболісту смерті. Він запевнив, що опублікував цю заяву не для того, щоб отримати слова підтримки.

Після матчу з Манчестер Сіті івуарієць був "облитий" расистськими заявами зі сторони фанатів. Вілфрід Заа виклав у сторіс в інстаграмі текст, у якому заявив про образи.

Це повідомлення не для того, щоб отримати мільйон відповідей із текстом "ми з тобою" і "це огидно". І не для того, щоб ви поспівчували мені. Я тут не через всі ці нісенітниці, які кояться замість того, щоб вирішувати проблему. Мені все одно на образи, бо це пов'язано з моєю роботою. Хоч це не виправдання, але колір моєї шкіри завжди буде проблемою. Але це нормально, тому що я завжди буду чорним і гордим,

– написав футболіст.

Цікаво, що саме лівий вінгер Крістал Пелес виступив проти того, щоб ставати на коліна перед матчами на знак солідарності з рухом BLM, а також загалом проти цієї акції.

Нагадаємо, що поєдинок із МанСіті завершився сенсаційною поразкою "містян" із рахунком 0:2. Українець Олександр Зінченко пробув увесь матч на лаві для запасних.