Назарій Русин офіційно став гравцем Сандерленда

Англійський клуб Сандерленд оголосив про підписання українського форварда Назарія Русина. Для гравця збірної України це буде перший закордонний клуб в кар'єрі.

В останній день літнього трансферного вікна представник Чемпіоншипу Сандерленд оголосив про підписання Назарія Русина. Про це повідомив офіційний сайт "чорних котів".

Читайте також Таки став "кажаном": Роман Яремчук – гравець Валенсії

24-річний форвард підписав контракт терміном на чотири роки з можливістю пролонгувати угоду ще на один рік. Деталі трансферу не розголошуються. За даними Transfermarkt, Сандерленд заплатив Зорі за Русина 2,5 мільйона євро.

Сандерленд привітав Русина в команді / twitter.com/SunderlandAFC

Спортивний директор "чорних котів" Крістіан Спікман прокоментував підписання українського форварда.

"Назарій – це гравець, за яким ми стежили протягом деякого часу. Ми раді, що уклали угоду про його перехід. Він динамічний і розумний форвард, який любить використовувати простір, забиває голи, віддає гольові. Ми з нетерпінням чекаємо на Назарія, коли він адаптується до життя в новому середовищі, і ми раді вітати його у нас", – сказав Крістіан Спікман.