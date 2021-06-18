Дніпро-1 підпише відомого нападника Динамо

Нападник Динамо Назарій Русин прибув у розташування Дніпра-1 і розпочав підготовку до сезону у складі команди Ігор Йовічевіч.
Найближчим часом клуби оголосять про деталі угоди з приводу трансферу форварда.
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Що відомо про Русина зараз
Нинішнього літа Русин повернувся з оренди в польській Легії, де він не зміг закріпитися в складі. Також Динамо здавало Назарія в оренду луганській Зорі.
Всього в рамках УПЛ Русин зіграв 57 матчів, в яких забив 12 голів і зробив 7 результативних передач. Також в його активі 10 матчів і 6 голів за молодіжну збірну України.
- Орієнтовна вартість футболіста складає 600 тисяч євро.