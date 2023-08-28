Англійський клуб купив гравця збірної України: Динамо минулоріч продало його в 10 разів дешевше

Український футболіст Назарій Русин продовжить свою кар'єру в Англії. Гравець погодився перейти в Сандерленд.

Сандерленд доволі довго вів перемовини з луганською Зорею, якій і належали права на футболіста. І англійський клуб погодився заплатити за футболіста – сторони нарешті погодили всі умови переходу.

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Саме на це скаржився головний тренер Зорі Ненад Лалатович після матчу із Минаєм. Фактично він підтвердив інформацію про продаж Русина.

За даними ТаТоТаке, сам футболіст теж погодив особисті умови контракту з англійським клубом. Він підпише угоду на три роки з можливістю продовження ще на рік.

Єдиною перепоною на шляху цього трансферу може стати те, що Русину потрібна робоча віза для виступів в Англії. Поки він очікує на її отримання.

Видання xsport вказує на те, що Сандерленд погодився заплатити 2,5 мільйона євро. Це у 10 разів більше, аніж Зоря заплатила за гравця у 2022 році, коли викупила його контракт з Динамо. При цьому тоді Русин оцінювався порталом Transfermarkt в 400 тисяч євро, а зараз його цінник зріс до 2 мільйонів.

В цьому сезоні Русин зіграв лише у двох матчах команди. І в першій грі відзначився голом у ворота Руху. Але Зоря програла. Після цього гравець отримав травму. І навіть не потрапив до заявки луганського клубу на матчі кваліфікації Ліги Європи.

В минулому сезоні за Зорю Русин забив 13 голів в чемпіонаті, та віддав шість результативних передач. І навіть отримав дебютний виклик до збірної України на червневі матчі у 2023 році. Але в трьох матчах, які зіграла наша команда, він так і не зіграв, навіть не потрапивши до заявки на гру.

Якщо Русин остаточно перейде в Сандерленд, то він стане другим українцем, який в цьому сезоні виступає в англійському Чемпіоншипі. В цьому турнірі за Свонсі виступає Микола Кухаревич. В АПЛ же Україна представлено одразу п'ятьма гравцями – Олександр Зінченко (Арсенал), Михайло Мудрик (Челсі), Віталій Миколенко (Евертон), Ілля Забарний (Борнмут) та Єгор Ярмолюк (Брентфорд).