Найсуворіше покарання: організатори Олімпіади-2022 заявили про безпрецедентні штрафи

Організатори Олімпіади-2022 у Пекіні розповіли про штрафи, якими каратимуть спортсменів. За порушення карантинних правил спортсменам загрожуватиме дискваліфікація.

Суворі покарання для порушників

Штрафи торкнуться не тільки спортсменів. Чжан Цзяньдун, віцемер Пекіна та заступник голови оргкомітету Ігор-2022, розповів, що за порушення заходів щодо боротьби з COVID-19 позбавлятимуть акредитації учасників делегацій.

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Повідомляється, що деякі деталі зараз обговорюються з Міжнародним олімпійським комітетом.

Недотримання зазначених у керівництві протиепідеміологічних заходів може призвести до запобігання, тимчасового чи постійного позбавлення акредитації або дискваліфікації учасника Ігор, усунення від участі у змаганнях, позбавлення відповідних кваліфікацій та інших досить серйозних наслідків,

– сказав Цзяньдун.