Найстрашніший сон, який не закінчується, – Бех-Романчук емоційно висловилася про війну

Титулована українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук облікувала в мережі емоційний пост. Вона порівняла війну з "героїчним протистоянням добра та зла".

Бех-Романчук: Ніколи не забути та не пробачити

У своїх соцмережах Марина поширила допис з моторошними кадрами повномасштабної війни. Спортсменка написала емоційний текст.

Варте уваги Від допомоги українцям на тлі війни до срібла чемпіонату світу: інтерв'ю з Мариною Бех-Романчук

Це найстрашніший сон на яву…який не закінчується і триває вже 68 днів ! 68 днів війни – героїчного протистояння добра і зла,

– заявила легкоатлетка.

Бех-Романчук зазначила, що їй важко підібрати слова, аби передати всі свої емоції. Вона наголосила, що зло обов'язково буде покараним, і Україна переможе.

"Мені важко виразити все що я відчуваю, всю свою злість, страх, розпач! Це страшенний біль за свою країну, за людей і цей біль ніяк не вилікувати! І ніколи не забути та не пробачити! Але, я знаю, що зло буде покаране і що ми переможемо! Я також знаю, що нікому не зійде з рук той жах, який відчувають мирні українці!" – наголосила Марина.

У березні Бех-Романчук посіла друге місце на чемпіонаті світу у Белграді. Марина здобула срібну нагороду у потрійному стрибку.

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Це найстрашніший сон на яву…який не закінчується і триває вже 68 днів ! 68 днів війни – героїчного протистояння добра і зла …

Мені важко виразити все що я відчуваю, всю свою злість, страх, розпач! Це страшенний біль за свою країну, за людей і цей біль ніяк не вилікувати! І ніколи не забути та не пробачити! Але, я знаю, що зло буде покаране і що ми переможемо! Я також знаю, що нікому не зійде з рук той жах, який відчувають мирні українці!

По всій моїй Україні постійні повітряні тривоги через атаки російськими ракетами, тисячі вбитих мирних людей, які просто перебувають в своїх домівках на своїй землі! Помирають ні в чому не винні жінки та діти , а також наші ГЕРОЇ на передовій, які роблять все для того, щоб захистити нашу домівку, нашу землю та ПЕРЕМОГТИ у цій страшній війні проти запеклого ворога – росії, який чинить ГЕНОЦИД українського народу…

Бог з нами Україно !

Вірте в перемогу! Допомагайте ближньому! І залишайтеся людьми в будь-якій ситуації ! Саме це робить нас Українцями ! Наша перемога близько