Найскладніший жереб, – тренер збірної Шотландії побоюється Україну

Головний тренер збірної Шотландії Стів Кларк відреагував на жеребкування раунду плей-офф відбору на чемпіонат світу з футболу. У півфіналі "шляху" шотландці на своєму полі приймуть Україну, а у разі перемоги зіграють із переможцем протистояння Уельс – Австрія.

Тренер українців Олександр Петраков був задоволений жеребом. А ось його колега із Шотландії розчарований.

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"У Шотландії всі чекають на важку гру проти України. До речі, нічого іншого ми й не очікували. Наш шлях вийшов рівним, майже всі команди плюс-мінус одного рівня. Зараз уже немає сенсу акцентувати увагу, з ким конкретно доведеться грати, будь-яка команда була б непростий.

Ми маємо за чотири місяці добре попрацювати, розібрати гру збірної України та добре до неї підготуватися. Так би мовити, знайти ключ до успіху. Впевнений, що зараз збірна Шотландії грає так добре, що може обіграти будь-якого суперника", — сказав Кларк.

Збірна Шотландії посіла друге місце у своїй групі після Данії. У 10 матчах шотландці набрали 23 очки. Вони випередили Ізраїль, Австрію, Фарери та Молдову.

Результати жеребкування плей-офф відбору на ЧС-2022

Загалом три путівки на Мундіаль розіграють 12 команд. Спочатку вони проведуть півфінальні поєдинки, а переможці зустрінуться у фіналі.

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