В Україні назвали найкращого спортсмена 2022 року
Асоціація спортивних журналістів України склала рейтинг найкращих українських спортсменів у 2022 році. Перемогу здобув призер зимової Олімпіади Олександр Абраменко.
Найкращого спортсмена чи спортсменку в Україні визначали голосуванням 12 авторитетних спортивних журналістів. Вони обирали по 10 спортсменів, яким виставляли бали від 1 до 10.
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У 2022 році найбільше голосів набрав єдиний олімпійський медаліст Пекіна, срібний призер Зимових Ігор Олександр Абраменко – 98 балів.
Абраменко на 12 очок випередив Ярославу Магучіх. Стрибунка у висоту, яка цього року здобула титули чемпіонки світу у приміщенні, чемпіонки Європи та віцечемпіонки світу на повітрі, набрала в опитуванні Асоціації спортивних журналістів України 86 балів, що стало найкращим показником серед жінок.
Також у 2022 році Ярослава показала найкращий результат сезону у світі – 205 сантиметрів, з яким перемогла на етапі Діамантової Ліги.
У боротьбі за перемогу у цій номінації Ярослава випередила минулорічну володарку титулу "Найкраща атлетка року" Людмилу Лузан, для якої 22-ий у спортивному сенсі також був успішним – "золото" й "срібло" чемпіонату світу та "золото" й два "срібла" чемпіонату Європи.
Тож саме Абраменко і був визначний найкращим атлетом України у 2022 році. А Магучіх – найкращою атлеткою (за регламентом опитування, саме атлети різних статей, котрі набрали найбільше балів, оголошуються найкращими у році).
Топ-15 найкращих атлетів України 2022 року:
- Олександр Абраменко – 98 балів (8 перших місць, одне друге)
- Ярослава Магучіх – 86 балів (1 перше місце, 4 других, 3 – третіх)
- Людмила Лузан – 79 (1 перше місце, 3- других)
- Олександр Усик – 73 (2 перших, 2 других, 2 третіх)
- Андрій Проценко – 60 (1 друге, 1 третє)
- Олексій Новиков – 46 (1 друге, 2 третіх)
- Сестри Алексіїви – 43 (два третіх)
- Павло Коростильов – 39 (одне третє)
- Михайло Романчук – 38
- Олексій Середа – 36
- Марина Бех-Романчук – 23 (одне третє)
- Сергій Куліш – 11
- Вікторія Ткачук – 7
- Олександра Хоменець – 7
- Олег Плотницький – 7
- Ілля Ковтун – 5
- Василь Михайлов – 2