В Україні назвали найкращого спортсмена 2022 року

Асоціація спортивних журналістів України склала рейтинг найкращих українських спортсменів у 2022 році. Перемогу здобув призер зимової Олімпіади Олександр Абраменко.

Найкращого спортсмена чи спортсменку в Україні визначали голосуванням 12 авторитетних спортивних журналістів. Вони обирали по 10 спортсменів, яким виставляли бали від 1 до 10.

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У 2022 році найбільше голосів набрав єдиний олімпійський медаліст Пекіна, срібний призер Зимових Ігор Олександр Абраменко – 98 балів.

Абраменко на 12 очок випередив Ярославу Магучіх. Стрибунка у висоту, яка цього року здобула титули чемпіонки світу у приміщенні, чемпіонки Європи та віцечемпіонки світу на повітрі, набрала в опитуванні Асоціації спортивних журналістів України 86 балів, що стало найкращим показником серед жінок.

Також у 2022 році Ярослава показала найкращий результат сезону у світі – 205 сантиметрів, з яким перемогла на етапі Діамантової Ліги.

У боротьбі за перемогу у цій номінації Ярослава випередила минулорічну володарку титулу "Найкраща атлетка року" Людмилу Лузан, для якої 22-ий у спортивному сенсі також був успішним – "золото" й "срібло" чемпіонату світу та "золото" й два "срібла" чемпіонату Європи.

Тож саме Абраменко і був визначний найкращим атлетом України у 2022 році. А Магучіх – найкращою атлеткою (за регламентом опитування, саме атлети різних статей, котрі набрали найбільше балів, оголошуються найкращими у році).

Топ-15 найкращих атлетів України 2022 року: