В Україні назвали найкращого спортсмена 2022 року

26 грудня 2022, 17:18
Читать новость на русском

Джерело:

Асоціація спортивних журналістів України

Асоціація спортивних журналістів України склала рейтинг найкращих українських спортсменів у 2022 році. Перемогу здобув призер зимової Олімпіади Олександр Абраменко.

Найкращого спортсмена чи спортсменку в Україні визначали голосуванням 12 авторитетних спортивних журналістів. Вони обирали по 10 спортсменів, яким виставляли бали від 1 до 10.

Читайте також Скільки треба грошей на відбудову зруйнованої війною спортивної інфраструктури: дані Беленюка

У 2022 році найбільше голосів набрав єдиний олімпійський медаліст Пекіна, срібний призер Зимових Ігор Олександр Абраменко – 98 балів.

Абраменко на 12 очок випередив Ярославу Магучіх. Стрибунка у висоту, яка цього року здобула титули чемпіонки світу у приміщенні, чемпіонки Європи та віцечемпіонки світу на повітрі, набрала в опитуванні Асоціації спортивних журналістів України 86 балів, що стало найкращим показником серед жінок.

Також у 2022 році Ярослава показала найкращий результат сезону у світі – 205 сантиметрів, з яким перемогла на етапі Діамантової Ліги.
У боротьбі за перемогу у цій номінації Ярослава випередила минулорічну володарку титулу "Найкраща атлетка року" Людмилу Лузан, для якої 22-ий у спортивному сенсі також був успішним – "золото" й "срібло" чемпіонату світу та "золото" й два "срібла" чемпіонату Європи.

Тож саме Абраменко і був визначний найкращим атлетом України у 2022 році. А Магучіх – найкращою атлеткою (за регламентом опитування, саме атлети різних статей, котрі набрали найбільше балів, оголошуються найкращими у році).

Топ-15 найкращих атлетів України 2022 року:

  1. Олександр Абраменко – 98 балів (8 перших місць, одне друге)
  2. Ярослава Магучіх – 86 балів (1 перше місце, 4 других, 3 – третіх)
  3. Людмила Лузан – 79 (1 перше місце, 3- других)
  4. Олександр Усик – 73 (2 перших, 2 других, 2 третіх)
  5. Андрій Проценко – 60 (1 друге, 1 третє)
  6. Олексій Новиков – 46 (1 друге, 2 третіх)
  7. Сестри Алексіїви – 43 (два третіх)
  8. Павло Коростильов – 39 (одне третє)
  9. Михайло Романчук – 38
  10. Олексій Середа – 36
  11. Марина Бех-Романчук – 23 (одне третє)
  12. Сергій Куліш – 11
  13. Вікторія Ткачук – 7
  14. Олександра Хоменець – 7
  15. Олег Плотницький – 7
  16. Ілля Ковтун – 5
  17. Василь Михайлов – 2

Автор: Ігор Саджениця