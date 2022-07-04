Найкращий результат за останні 19 років: як Україна закінчила виступ на ЧС з водних видів спорту

У столиці Угорщини закінчився чемпіонат світу з водних видів спорту. Збірна України закінчила свій виступ на турнірі у топ-10 медального заліку.

Україна закінчила виступ у топ-10

На турнірі в Будапешті брали участь спортсмени, які спеціалізуються у п'яти видах – плаванні, артистичному плаванні, водному поло, стрибках у воду та плаванні на відкритій воді, пише 24 канал.

До речі Український дует Середа та Лискун здобули "срібло" зі синхронних стрибків у воду на ЧС

Україна була представлена у чотирьох із п'яти дисциплінах на чемпіонаті світу-2022. Лише у водному поло не було заявлено жодного українця.

У медальній скарбничці України 10 нагород. Найбільшу ж кількість медалей "синьо-жовті" здобули в артистичному плаванні – 7 нагород, 2 з них – золоті.

Нагороди українців на турнірі

Артистичне плавання : збірна України ( "золото" , команда, комбінація; "золото" , групи, гайлайт), Марта Фєдіна ( "срібло" , соло, технічна та довільна програми), Марина та Владислава Алексіїви ( "срібло" , дует, технічна та довільна програми), збірна України ( "срібло" , команда, довільна програма)

: збірна України ( , команда, комбінація; , групи, гайлайт), Марта Фєдіна ( , соло, технічна та довільна програми), Марина та Владислава Алексіїви ( , дует, технічна та довільна програми), збірна України ( , команда, довільна програма) Стрибки у воду : Софія Лискун і Олексій Середа ( "срібло" , мікст синхронні стрибки, 10-метрова платформа)

: Софія Лискун і Олексій Середа ( , мікст синхронні стрибки, 10-метрова платформа) Плавання : Михайло Романчук ( "бронза" , 800 метрів, вільний стиль)

: Михайло Романчук ( , 800 метрів, вільний стиль) Плавання на відкритій воді: Михайло Романчук ("бронза", 5 кілометрів)

У медальному заліку збірна України посіла 8-ме місце. Цей результат став найкращим за останні 19 років, востаннє повторити Найкращий результат – 5-те місце на ЧС-1998.

Уперше в історії українські спортсмени виграли 10 медалей за один турнір – це найкращий показник.

Переможцем медального заліку стали спортсмени з США. Вони випередили Китай лише завдяки більшій кількості срібних нагород, маючи однакову кількість "золота" – по 18.