Найкращий форвард УПЛ пригадав, як пробіг 105 кілометрів під керівництвом Кварцяного

Основний нападник Дніпра-1 Артем Довбик пригадав найгірші тренування у своїй кар'єрі. Тренер Віталій Кварцяний давав нелюдські навантаження на футболістів.

Тренування при Кварцяному

Артему Довбику свого часу "пощастило" потренуватись під керівництвом Віталія Кварцяного. Тренера усі знають за його одіозною поведінкою та потужними тренуваннями.

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Нападник розповів про кінські навантаження, які давав наставник. Кварцяний хотів дати футболістам серйозну фізичну підготовку, як кажуть у народі" фізуху". Екстренер Волині змушував прокидатись гравців дуже ранок, випивати овес та бігти на тренування.

Міг дати один м'яч на 40 гравців

Цікаво, що методика у Кварцяного була доволі неоднозначна. Тренування під його керівництвом могли відбуватись майже без м'ячів, його підопічні бігали величезні кроси.

Кварцяний міг дати один м'яч на гравців. Тому футболісти могли протягом тренування навіть не доторкнутись жодного разу до м'яча.

"О 6:30 підйом був, випиваєш овес. Він казав: "Артем, знаєш, я хочу, щоб ти був як кінь. Але мені треба, щоб ти пив овес". Який овес? Ми просто випивали та бігли. Просто бігли, потім лягали спати", – відповів форвард.

"Я за сім днів пробіг 105 кілометрів"

На думку Довбика, така методика була неправильною та неефективною для нього.

Прокидаєшся, їси, знову побіг. Я за сім днів пробіг 105 кілометрів. Потім приїхав до Дніпра і в мене колеса спустили. Я ніби там вибігав усі сили. Неправильна підготовка. У мене все на спад пішло. Я зіграв 8 ігор, жодного гола не забив,

– розповів Довбик.