Найкращий бомбардир УПЛ залишився без клубу: відома причина
Джерело:ФК Зіра
Український нападник Владислав Кулач залишив азербайджанську Зіру. Сторони не захотіли продовжувати контракт, термін дії якого завершується 30 червня.
Азербайджанська Зіра оголосила про відхід українського форварда Владислава Кулача. Контракт футболіста сплив, і сторони вирішили не продовжувати його. 31-річний центральний нападник став вільним агентом.
Читайте також Гучний трансфер в УПЛ: Динамо підписало 21-річного таланта Чорноморця
Владислав Кулач залишив азербайджанську Зіру
В Азербайджан Кулач перебрався в січні 2023 року з київського Динамо на правах вільного агента. Відтоді Владислав зіграв за Зіру 38 офіційних матчів, у яких забив 6 голів і віддав 1 асист.Важливо. Контракт Владислава Кулача із Зірею спливає 30 червня, і сторони вирішили не продовжувати його. Тож українець залишив команду у зв'язку із закінченням терміну дії угоди.
Нагадаємо, в сезоні-2020/21 Кулач у складі Ворскли став найкращим бомбардиром УПЛ, забивши 15 голів у 21 матчі. Після цього успіху він і перейшов до Динамо.
Зазначимо, що Зіра посіла друге місце у чемпіонаті Азербайджану. Наступного сезону команда виступить у кваліфікації Ліги Європи.
Сам Кулач є вихованцем Шахтаря та належав клубу з 2010 по 2019 рр. За першу команду «гірників» він не виступав.