Найкращі матчі ЧС-2022: інтригуюча Аргентина, трагедія Англії та невезуча Сербія – відео

Турнір в Катарі подарував фанатам багато результативних матчів із неочікуваними сюжетами. Згадуємо про найбільш пам'ятні двобої на чемпіонаті світу-2022.

Підійшов до закінчення чемпіонат світу з футболу в Катарі. Переможцем турніру стала збірна Аргентини, яка у видовищному фіналі здолала Францію в серії пенальті.

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Втім, турнір подарував нам чимало яскравих та результативних поєдинків. В усіх 64 іграх було забито аж 172 матчі, що є рекордом для Мундіалів. 24 канал склав свій хіт-парад шести найкращих матчів чемпіонату світу-2022.

6. КАМЕРУН – СЕРБІЯ 3:3 (група)

Один з найрезультативніших матчів турніру зіграли між собою камерунці і серби у другому турі. Після поразок в першому турі командам треба було будь-що брати три очки. Першими рахунок відкрили африканці, однак сербам вдався яскравий камбек.

У компенсований до першого тайму час "білі орли" забили двічі і пішли на перерву лідерами. А гол Мітровича на 53 хвилині, здавалося, зняв усі питання про переможця.

Втім, Абубакар та Чупо-Мотінг були проти. Їх голи-красавці з інтервалом всього у три хвилині дозволили Камеруну вирвати нічию. Ця гра могла б опинитись і вище у хіт-параді, але обидві збірні у підсумку не пройшли в плей-офф.

Відеоогляд матчу Камерун – Сербія:

5. ПІВДЕННА КОРЕЯ – ГАНА 2:3 (група)

Цей поєдинок закрутив інтригу в квартеті Н. Перший тайм був за "чорними зірками". Рахунок відкрив Салісу, а перед перервою подвоїв його красивим ударом Кудус.

Проте підопічні Бенту знайшли в собі сили відновити паритет. Запалив нападник Чо Гі Сун, який оформив дубль за три хвилини. Втім у Гани знайшлись ресурси, щоб забити втретє завдяки тому таки Кудусу і виграти матч.

Втім, африканцям це не допомогло у боротьбі за 1/8 фіналу. В останньому турі вони без шансів поступились Уругваю, тоді як корейці сенсаційно здолали Португалію і пройшли далі.

Відеоогляд матчу Південна Корея – Гана:

4. АНГЛІЯ – ФРАНЦІЯ 1:2 (чвертьфінал)

Багато фанатів називали цю дуель 1/4 фіналу достроковим фіналом. Може. це трохи перебільшення, але це були дві команди за топ-трійки найбільш результативних на ЧС. Англія і Франція впевнено пройшли групу та без шансів здолали опонентів в 1/8 фіналу.

Рахунок у матчі відкрив Чуамені, якому вдався крутий дальній удар. У подальшому ж ініціатива була на боці англійців, але і "Ле Бле" вмикались у потрібні моменти. Спочатку Кейн зрівняв рахунок з пенальті, але потім французів вперед вивів Жиру.

Апогей поєдинку стався в кінці. Англійці заробили право на другий пенальті, реалізація якого мала б перевести гру в овертайми. Проте Харрі Кейн примудрився пробити вище воріт. У підопічних Саутгейта були ще моменти у компенсований час, але французи втримали путівку у півфінал.

Відеоогляд матчу Англія – Франція:

3. СЕРБІЯ – ШВЕЙЦАРІЯ 2:3 (група)

Битва двох міцних європейських середняків ще з початку турніру була одною з найочікуваніших у групі. Вона повністю себе виправдала. Сербії потрібна була тільки перемога, тоді як швейцарців влаштовувала навіть нічия.

Підопічні Якіна вийшли першими вперед в середині першого тайму, але вже через 15 хвилин лідирували серби завдяки голам Мітровича та Влаховича. Втім на перерву команди пішли за рівного рахунку, який зрівняв Емболо.

Після такого запального першого тайму очікувалось продовження феєрії і далі. Втім у другому таймі був забитий лише один гол. Фройлер пробив кіпера сербів і по суті відправив суперника додому.

Відеоогляд матчу Сербія – Швейцарія:

2. НІДЕРЛАНДИ – АРГЕНТИНА 2:2, пен. – 3:4 (чвертьфінал)

Ця гра мала всі шанси стати як найкращою Мундіаля, так і звичайною пересічною. Поєдинок був під контролем Аргентини, які відкрили рахунок у першому таймів після голу Моліни з класного пасу від Мессі.

У середині другого тайму "альбіселесте" подвоїли перевагу (Лео реалізував пенальті) і, здавалося вже, закрили матч. Втім ван Гаал не здався і зробив вирішальну заміну, випустивши Вегхорста.

Нападник Бешикташа спочатку забив головою, а на 8 компенсованій хвилині став частиною хитрого штрафного. Замість удару Копмейнерс покотив повз стінку на Воута, який і проштрихнув м'яч у ворота.

Втім на цьому голандці зупинились, а матч скотився більше у емоції з обох сторін. В екстратаймах до перемоги ближче була Аргентина, однак "помаранчеві" дотерпіли до серії пенальті. А там на висоті був Еміліано Мартінес, який потягнув удари ван Дейка та Бергейса.

Відеоогляд матчу Нідерланди – Аргентина:

1. АРГЕНТИНА – ФРАНЦІЯ 3:3, пен. – 4:2 (фінал)

Без будь-яких сумнівів, цей фінал перевершив всі попередні матчі ЧС-2022, а можливо навіть став найкращим вирішальним поєдинком в історії. Аргентина та Франція видали триллер, який запам'ятається на роки.

Як і у грі з нідерландцями, підопічні Скалоні контролювали гру, але затьмарення в кінці зустрічі дало супернику можливість повернутись у гру. У першому таймі гру робив Ді Марія, який заробив для Мессі пенальті, а потім і сам забив у контратаці.

Франція ж створила камбек всього за дві хвилини. Спочатку Коло Муані заробив пенальті, який реалізував Мбаппе. А вже у наступній же атаці Кіліан смачно і влучно пробив зльоту після закидання від Тюрама.

Емоційні гойдалки грали на руку підопічним Дешама, які на куражі були близькі до третього голу. Але його забила Аргентина, яка дотерпіла до екстратаймів та заштовхала його зусиллями Мартінеса та Мессі.

Втім геніальний Мбаппе знайшов шанс перевести матч у серію, заробивши і реалізувавши пенальті. Проте там вже французи виступили гірше, а на висоті був кіпер "альбіселесте" Еміліано Мартінес. Такі ігри запам'ятовуються надовго.

Відеоогляд матчу Аргентина – Франція: