Коли асисти не менш красиві за голи: підбірка найкращих м'ячів 3-го туру УПЛ

Третій тур чемпіонату України подарував цікаві голи, особливо класними вийшли голи в Кривому Розі та Полтаві. Вашій увазі – найкращі голи туру УПЛ.

В чемпіонаті України завершився 3 тур сезону 2023-2024. Вийшов він неповним, оскільки матч Динамо – Металіст 1925 був перенесений через участь киян у єврокубках.

До теми Перше місце Руха, труднощі Шахтаря та осічка Дніпра-1: підсумки 3 туру УПЛ та турнірна таблиця

Вікенд вийшов не дуже результативним – лише 15 голів у семи матчах (2,14 в середньому за гру). 24 канал пропонує свою п'ятірку найкращих м'ячів туру.

5. Данило Бескоровайний (Кривбас – ЛНЗ)

Криворізька команда здолала новачка УПЛ з рахунком 2:0 і обидва м'ячі потрапили у хіт-парад. Відкрити рахунок допомогла непогана комбінація перед перервою. Іліч подав, Стецьков скинув, а Бескоровайний прийняв м'яч та розстріляв Пенькова впритул.

4. Максим Задерака (Кривбас – ЛНЗ)

Другий гол прийшов під кінець гри. Його забив Задерака, що вийшов на заміну, але головна родзинка у м'ячі належить асистенту. Дмитру Хомченовському вдався класний закручений навіс прямо на голову партнеру по команді.

Відеоогляд матчу Кривбас – ЛНЗ:

3. Едуардо Герреро (Ворскла – Зоря)

Луганці зогли відкрити рахунок в Полтаві вже на 4 хвилині. Волошин запустив м'яч у майданчик і першим мав бути на ньому Чеснаков. Втім нападник Зорі Герреро увімкнув неймовірну швидкість, виборов снаряд та прошив Ісенка із гострого кута.

Варто знати Де дивитися ЛЧ, АПЛ і топ-турніри та яка вартість: детально про трансляції футболу в Україні

2. Феліпе Родрігес (Ворскла – Зоря)

Полтавці хоч і програли, але в середині першого тайму змогли ненадовго відновити паритет. Феліпе вийшов з заміни і вже за хвилину прийняв подачу від Бацули на груди, обіграв захисника та перевісив Турбаєвського.

Відеоогляд матчу Ворскла – Зоря:

1. Ілля Квасниця (Полісся – Рух)

Львівський клуб впевнено претендує на звання головної сенсації старту. Рух зміг здобути третю поспіль перемогу, вирвавши три очки на останніх хвилинах проти Полісся. Климчук на фланзі обіграв опонента та зряче подав на дальню стійку. Туди встиг Квасниця, який зльоту прошив Бойка з гострого кута.

Відеоогляд матчу Полісся – Рух (гол – з 5:20):