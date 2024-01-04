"Є тільки три великі ім'я": непереможний чемпіон назвав найкращих боксерів сучасності – відео

4 січня 2024, 12:38
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Джерело:

Inside Fighting

Флойд Мейвезер – один із найвеличніших боксерів в історії. Він провів на професійному ринзі 50 боїв, у яких здобув усі перемоги (27 нокаутом).

Колишній чемпіон світу поділився своєю думкою стосовно сучасного боксу. Він виділив бійців, які, на його думку, наразі є найкращими.

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Трійка найкращих боксерів від Мейвезера

За словами легендарного Флойда Мейвезера, зараз на ринзі є 3 боксери, які виділяються з-поміж інших. Що цікаво, місця серед них не знайшлося жодному спортсмену з "королівської" вагової категорії.

Зараз у боксі є тільки три великі ім'я — Канело Альварес, Раян Гарсія та Джервонта Девіс,
– сказав Мейвезер.

Дивіться відео з промовою Мейвезера щодо найкращих боксерів

Досягнення трійки боксерів, яку обрав Мейвезер

  • Канело Альварес – абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі (провів 64 бої, у яких здобув 60 перемог)
  • Раян Гарсія – американський боксер, який здобув 24 перемоги у 25 поєдинках на професійному рівні (єдина поразка від Джервонти Девіса), а також 215 разів тріумфував серед аматорів у 231 бою
  • Джервонта Девіс – чемпіон світу за версією WBA в легкій вазі. Провів 29 поєдинків на професійному рівні – всі перемоги.
Автор: Денис Іваненко