Найгірше відчуття: Джошуа вперше розповів про те, що трапилося в бою з Кличком

Чемпіон світу WBA, IBF, WBO і IBO Ентоні Джошуа вперше розповів про ті відчуття, які випробував під час бою з українським боксером Володимиром Кличком. Поєдинок відбувся в 2017 році.

Джошуа занадто захопився нападом, спробував швидко достроково вирішити результат бою і в результаті сам опинився на канвасі в нокдауні.

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Це було найгірше почуття, яке повторилося і в поєдинку з Пулєвим. У третьому раунді я бив його і думав:" Стій, стій! "Але я все одно бив його. В голові у мене звучало: "Стоп, стоп, стоп, стоп". А потім я погнався за ним по рингу і збожеволів. я подумав: "Так! Перемога у мене в кишені!" І тут я бачу, як суддя вважає мені нокдаун:" Один, два... "І я такий" Ні, не може бути". Це було найгірше відчуття,

– сказав британський супертяж.

Кличко – Джошуа: як це було

Бій між боксерами відбувся у квітні 2017 року у Лондоні на стадіоні "Вемблі" та став "боєм десятиліття". Ентоні був на межі поразки, побувши в глибокому нокдауні.

Британець зумів виграти протистояння достроково в 11 раунді. Володимир пропустив аперкот і двічі побував у нокдауні.

Кличко не здавався і намагався продовжити бій, однак рефері вирішив зупинити протистояння. Влітку того року Кличко оголосив про завершення кар'єри боксера.

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