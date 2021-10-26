Найдорожчого футболіста в історії Баварії можуть кинути за ґрати

Французький захисник Баварії Лукас Ернандес може потрапити за ґрати в Іспанії вже 28 жовтня. Футболісту загрожує ув'язнення через непокору судовому рішенню.

Футболіста можуть арештувати

Рішення окружного суду Мадрида у справі Ернандеса буде оголошене у четвер, 28 червня. Суд винесе рішення по апеляції адвокатів футболіста.

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Якщо апеляція буде відхилена, то Ернандес повинен негайно з'явитися до в'язниці в Іспанії. Інакше буде видано ордер на його арешт.

Футболіст мав вибрати виправну установу, в якій готовий відбувати покарання.

Якщо апеляцію футболіста буде прийнято, Ернандес не потрапить до в'язниці. Його справа повернеться до кримінального суду.

Що відомо про справу Ернандеса

Справа Ернандеса, якого Баварія придбала у 2019 році за рекордні 80 мільйонів євро, тягнеться з 2017 року. Виступаючи ще за Атлетіко Мадрид, Лукас був звинувачений у нападі на свою дружину Амелію де ла Оса Льоренте.

Футболісту та його дружині заборонили бачитися протягом шести місяців. Також пару оштрафували та засудили до громадських робіт. Але закохані разом полетіли на Багами та порушили рішення суду.

Ернандес був звинувачений у порушенні судової заборони, через що прокурор вимагає один рік ув'язнення для гравця Баварії.

Почесний президент Баварії Улі Хенесс висловився про ситуацію Ернандеса. Він заявив, що це "повна нісенітниця".

"Це смішно, повна нісенітниця. Він одружений, це його дружина. І тепер він має вирушити до в'язниці через історію, яка сталася декілька років тому. Нісенітниця", – сказав Хенесс.

У сезоні-2021/2022 Ернандес відіграв у шести матчах за Баварію – 6 у Бундеслізі та 3 – Лізі чемпіонів. Гравець готується з клубом до матчу Кубка Німеччини проти Боруссії Менхенгадбах, який відбудеться 27 жовтня.