Не Мбаппе чи Неймар: названо найдорожчого гравця ЧС-2022

Чемпіонат світу з футболу – це до певної міри ярмарка футбольних талантів. А виступ на такому турнірі лише підвищує трансферну вартість гравців. Та є й ті, хто їде на турнір вже у статусі зірки.

Вартість футболістів – питання доволі спекулятивне. Чимало залежить від віку гравця, його досвіду, а також вмінь. Однак важливими факторами також є те, в якому клубі та лізі виступає футболіст, і наскільки в нього тривалий контракт зі своїм теперішнім клубом.

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Одним з тих, хто оцінює вартість футболістів, є портал CIES Football Observatory. Напередодні чемпіонату світу з футболу 2022 там склали рейтинг найдорожчих збірних та гравців, які виступлять на турнірі.

За їх підрахунками, загальна трансферна вартість 831 гравця чемпіонату світу з футболу 2022 року становить 15 мільярдів євро. Найдорожчою збірною виявилася Англія, чий склад оцінили майже в 1,5 мільярда євро. Натомість усі 26 гравців збірної Коста-Рики разом коштують 23 мільйони євро.

Дещо неочікуваним виявився і найдорожчий гравець ЧС-2022. Ним став 19-річний англійський півзахисник Джуд Беллінгем, який виступає за Боруссію (Дортмунд). Його оцінили у 202 мільйони євро. На один мільйон євро йому поступився вінгер з мадридського Реала та збірної Бразилії Вінісіус – 201 мільйон євро. "Селесао" і на другому місці за вартістю – 1,455 мільярда євро. Замикає першу трійку Франція – 1,337 мільйона євро. А француз Кіліан Мбаппе – третій у списку найдорожчих гравців – 185 мільйонів євро.