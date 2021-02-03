Найбільша поразка в історії АПЛ: Манчестер Юнайтед знищив Саутгемптон 9:0 – відео

У 22 турі чемпіонату Англії Манчестер Юнайтед вдома не залишив шансів Саутгемптону, перемігши його з рахунком 9:0.

Джерело: 24 канал

Манчестер Юнайтед – Саутгемптон 9:0

Голи: Ван-Біссака, 18, Решфорд, 25, Беднарек, 34 (авт.), Кавані, 39, Марсьяль, 69, 90, Мактоміней, 71, Бруну Фернандеш, 87 (пен.), Джеймс, 90+3

Вилучення: Янкевіц 2, Беднарек, 87

Дивіться також: Дубль Роналду в матчі з Інтером наблизив Ювентус до фіналу Кубка Італії: відео

На другій хвилині зустрічі півзахисник Саутгемптона Александр Янкевіц в центрі поля прямою ногою в'їхав в коліно Скотту Мактомінаю і негайно отримав за цей фол червону картку. Також вилучення на 86 хвилині отримав інший гравець Саутгемптона.

Дубль оформив Марсьяль, також забивали Ван-Біссака, Решфорд, Кавані, Мактоміней, Фернандеш, Джеймс та автогол Беднарека.

Манчестер Юнайтед повторив рекорд найбільшої перемоги в історії АПЛ. З таким же рахунком 9:0 в 2019 році Лестер переграв Саутгемптон, а в 1995 році той же Манчестер Юнайтед забив 9 м'ячів Іпсвічу.

Манчестер Юнайтед – Саутгемптон відеоогляд