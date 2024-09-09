Розгортається скандал: на стадіоні "Атлет" встановлюють тенісні корти замість секторів атлетики

На стадіоні "Атлет" у Києві замість секторів легкої атлетики встановлюють тенісні корти. Легкоатлетка Ірина Ліщинська обурена такими діями.

На стадіоні "Атлет" посередині секторів легкої атлетики почали встановлювати тенісні корти. Призерка Олімпіади-2008 Ірина Ліщинська емоційно відреагувала на такі дії, зазначивши, що легку атлетику просто знищують.

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Скандал довкола стадіону "Атлет"

Ліщинська у своєму фейсбуці написала дуже емоційний пост, у якому закликала вищих посадових осіб спорту відреагувати на ситуацію. Спортсменка вважає, що легку атлетику в Україні намагаються просто знищити.

Там повинні бути сектори для стрибків і 100 метрівка. Хапай поки дають, все на війну спишемо, а що буде після і які будуть наслідки нікому не цікаво. Ви там вже всі з глузду зʼїхали? Мені цікаво хто з Міністерства молоді та спорту України погодив і підписав таке? В такому великому місті як Київ легкоатлетам вже нема де тренуватися… Федераціє легкої атлетики, ви в курсі, що відбувається?

– написала легкоатлетка.

Також Ірина нагадала, що спочатку забрали у стадіону землю з секторів для метань і побудували новобудови, а потім знов була запекла боротьба за землю у центрі міста.

"Я вже багато разів розʼяснювала, що тренувальний/розминковий стадіон "Атлет" важливий. За міжнародними технічними вимогами біля стадіону НСК Олімпійський повинен обовʼязково бути розминковий стадіон, щоб можна було проводити змагання як національного чемпіонату, так і міжнародних змагань. Якщо ціллю є поховати легку атлетику, проведення змагань, тренування збірної команди, військових, дітей чи аматорів – то це виправдано", – йдеться у дописі Ірини Ліщинської.



Роботи на стадіоні "Атлет" / Фото Ірини Ліщинської

Відзначимо, що Ірина Ліщинська – українська легкоатлетка, призерка Олімпіади-2008 та чемпіонату світу-2007. На обидвох турнірах вона здобула срібні медалі.