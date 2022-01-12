Навчаюся у двох університетах, – Усик розповів, чим буде займатися після боксу

Український боксер Олександр Усик розповів про свої подальші плани після завершення кар'єри. Наразі спортсмен здобуває освіту у двох університетах.

Усик: Бокс – це не на все життя

Боксер вже починає собі підшукувати роботу після того, як повісить свої боксерські рукавички на цвях. Олександр розглядає відразу декілька варіантів.

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Бокс – це не на все життя. Якийсь час – і це закінчиться. Я вже думаю, чим займатимуся, як поводитимуся. Зараз я заочно навчаюся у двох університетах. Це Харківський та Львівський університети внутрішніх справ,

– розповів Усик.

У Харкові боксер навчається за спеціальністю "Психологія", а у Львові – "Економічна розвідка".

"Це майбутнє. Може, я знайду себе в цьому. Мені це просто цікаво", – зазначив Олександр.

Усик наголосив, що свої дипломи збирається застосовувати на практиці. Також він розглядає то варіант, що у майбутньому може стати психологом.

"Просто так мені диплом не потрібен, щоб лежав удома. Вихвалятися їм – навіщо це потрібно? Його можна на барахолці купити та показувати, зробити на принтері. Для мене це цікаво. Можливо, надалі я стану знаменитим психологом – до мене люди приходитимуть", – додав титулований боксер.