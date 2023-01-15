Мудрик відвідає найближчий матч Челсі, – ЗМІ

Схоже, що епопея з переїздом Михайла Мудрика у Лондон може закінчитись успішним фіналом. Челсі домовилось із Шахтарем, запропонувавши бажані 100 мільйонів євро.

За інформацією видання, лівий вінгер Шахтаря 15 січня пройде медогляд у Челсі та скористається можливістю, щоб відвідати домашній матч "аристократів".

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Прийде подивитись на гру майбутніх одноклубників

15 січня Челсі прийме Крістал Пелес у рамках 20 туру АПЛ.

Цікаво, чи потрапить Мудрик в об'єктиви телекамер, якщо дійсно буде спостерігати за матчем на "Стемфорд Брідж".

Схоже, що лондонці хочуть придбати Мудрика, який буде виконувати роль рятівника команди. Адже після 19 турів Челсі йде лише на 10-й позиції, маючи у своєму активі 25 очок у 18 матчах.

Арсенал був не готовий до такої боротьби

Сага з Мудриком триває вже чимало часу. Спочатку була інформація лише про можливий перехід в Арсенал. Але "каноніри" не готові віддавати за Михайла суму у 100 мільйонів євро, яку хоче отримати Шахтар. Натомість у боротьбу за лівого вінгера "гірників" вступило Челсі.

Цікаво, що Мудрик вирішив на закордонні збори разом із Шахтарем.

"Синім" залишилось лише трішки, щоб виграти боротьбу в Арсенала за Мудрика. Начебто Челсі та Шахтар вже домовились на рахунок суми трансферу. Залишилось переконати лише самого футболіста, який мріє про інший клуб Лондона – Арсенал, де вже виступає Олександр Зінченко.

Пресслужба Челсі вже навіть опублікувала пост із українцем, у якому звернулась до уболівальників команди. Шахтар відреагував на цю публікацію смайликом "червоне сердечко". Такі милі перегукування можуть лише натякати на успішність переходу Михайла у синій Лондон.