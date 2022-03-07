НАТО, закрийте небо над Україною, – Циганков показав зруйновану окупантами Вінницю
Джерело:інстаграм Віктора Циганкова
Напад Росії на Україну зупинив усе активне життя українського народу, не виключенням стали спортивні змагання. Лідер Динамо Віктор Циганков просить закрити небо над його рідною країною.
Циганков: І навіть рідну Вінницю бомбардують
Правий вінгер київського Динамо виклав в інстаграмі фото, які показують наслідки російського вторгнення в Україну. Під обстріл потрапило рідне місто Віктора Циганкова – Вінниця.
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Футболіст показав зруйновані будівлі та попросив НАТО закрити повітряний простір над Україною.
І навіть рідну Вінницю бомбардують…НАТО, закрийте небо над Україною,
– написав Циганков.
Зруйнована Вінниця / Фото з інстаграму футболіста
Вінниця після обстрілів / Фото з інстаграму футболіста
Нагадаємо, що 6 березня вісім ворожих ракет вилетіли вдарили по аеропорту Вінниці. Також загорілась військова частина.
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