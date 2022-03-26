Відкритий для людей, – будинок Бех-Романчук став прихистком для українців під час війни

Сім'я Марини Бех-Романчук одразу простягнула руку усім, кому потрібна була допомога. Дім легкоатлетки, яка одружена з плавцем Михайлом Романчуком, став прихистком для інших під час війни.

Бех-Романчук: Деякі люди залишились жити у нас вдома

В ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу Марина Бех-Романчук розповіла про допомогу землякам після повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Легкоатлетка виїхала за кордон, щоб приносити перемоги країні на спортивному фронті, але її родина продовжує допомагати українцям.

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Бех-Романчук пригадала, що батько її чоловіка (Михайла Романчука. – прим. 24 каналу) поповнив ряди територіально оборони рідного міста.

Так, звичайно, наш дім відкритий для людей, яким потрібно переночувати, зупинитись, які їдуть у західні області України, чи вивозять своїх рідних за кордон. І мова йде не лише про рідних, а й просто знайомих, яким потрібна була допомога. Деякі люди залишились жити у нас вдома, але місця, щоб прийняти когось на ночівлю, у нас ще є. Мама чоловіка разом із його сестричкою постійно ходять допомагати прибирати бомбосховища біля будинку, а батько Михайла служить у територіальній обороні,

– розповіла стрибунка у довжину.