У нас єдиний на всю країну манеж, де можна провести чемпіонат України, – Бех-Романчук

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук назвала головні недоліки в українському спорті. Спортсменка виокремила дві головні проблеми.

Бех-Романчук: В Україні не популяризують спорт

В ексклюзивному інтерв'ю для 24 каналу відома стрибунка у довжину розповіла, чого бракує українському спорту, зокрема, легкій атлетиці.

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У нас з організацією все дуже добре, абсолютно ніколи з цим питань не виникає. Я вважаю, що в Україні є дві присутні проблеми. Одна з них – це не популяризація спорту, безпосередньо, легкої атлетики,

– сказала Марина.

"Це пов'язано з тим, що під час змагань немає ніякого телебачення, про це не розповідають в новинах. Я завжди помічаю те, що ЗМІ транслюють один негатив", – вважає іменита спортсменка.

Також Бех-Романчук виокремила ще одну проблему. За її словами, в Україні недостатня кількість легкоатлетичних манежів.

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"Якби медіа більше розповідали про різні види спорту, у нас би люди цікавилися, знали своїх спортсменів, віддавали своїх дітей в секції. Відповідно, завдяки цьому, збільшувалися б трибуни", – зазначила стрибунка у довжину.

Ну і ще один недолік – у нас на всю Україну єдиний у Сумах манеж, який може прийняти чемпіонат України. Дуже прикро, що у нас немає альтернативи. Хотілося, аби таких арен ставало більше,

– наголосила Бех-Романчук.

Що відомо про спортсменку

Бех-Романчук – відома українська стрибунка у довжину.

Найкращим досягненням у її кар'єрі є "срібло" на чемпіонаті світу у 2019 році.

У 2021-му році вона тріумфувала на чемпіоні Європи у приміщенні. Також на її рахунку "бронза" на чемпіонаті Європи в приміщенні.

У 2018 році Марина здобула срібну нагороду на чемпіонаті Європи на відкритому повітрі.

На Олімпіаді у Токіо Бех-Романчук посіла п'яте місце.