"Нас штовхнули на дно": у клубі Миколенка шоковані покаранням у вигляді зняття очок

Евертон лише почав набирати хорошу форму в АПЛ, як наче "грім із ясного неба" на "ірисок" впало покарання за фінансове порушення. Із клубу, у якому виступає Віталій Миколенко, зняли 10 балів.

Англійський клуб порушив правило фейр-плею та навіть визнав свою провину. Виявилось, що Евертон за сезон-2020/2021 показав збитки у розмірі 124,5 мільйона фунтів, хоча ліміт складає лише 105 мільйонів фунтів.

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Дайч: Сміливо можна казати, що ми шоковані

Після зняття очок Евертон опустився у зону вильоту з АПЛ – передостаннє 19-те місце. Тепер в "ірисок" в активі лише 4 бали. Гірші справи лише в головного аутсайдера таблиці Бернлі (теж 4 пункти).

Евертон вже далеко не перший англійський клуб, із якого за подібне порушення знімали очки. Раніше ідентичне покарання отримували Мідлсбро та Портсмут.

Також у порушенні фейр-плею підозрюють інші англійські гранди, як Манчестер Сіті та Челсі.

Тепер "ірискам" потрібно знову вибиратись із підвалин таблиці, як це було у минулому сезоні-2022/2023. Віталій Миколенко, який набрав відмінну форму, допоможе це зробити Евертону.

Нагадаємо, що у попередньому турі Миколенко вже на 54-й секунді відкрив рахунок у матчі проти Крістал Пелес та став рекордсменом АПЛ. Це був другий поспіль поєдинок, коли Віталій відзначався голом. Та гра закінчилась бойовою мировою 2:2.

Головний тренер клубу-порушника Шон Дайч здивований таким покаранням для команди. Наставник "ірисок" запевнив, що команду штовхнули на дно, але вона не опустить руки та буде намагатись вибратись із підвалин турнірної таблиці. Оптимістичний прогноз для шокованих прихильників Евертона.

Сміливо можна казати, що ми шоковані. Шоковані вагою покарання, його непропорційністю. Звісно, ми ображені. Але це не змінює наше завдання. Потрібно виходити на поле та показувати все там. В останніх матчах ми показували свій футбол та набирали очки. Нас штовхнули на дно, проте ми все одно рухатимемося вперед. Звичайно, наше завдання стало складнішим,

– заявив Дайч.

Вже 26 листопада Евертон спробує дещо покращити свою ситуацію, але зробити це буде вкрай складно. У цей день "іриски" прийматимуть Манчестер Юнайтед у рамках 13-го туру АПЛ-2023/2024. Хоча "червоні дияволи" зараз взагалі не у хорошій формі, тому у команди Дайча є усі шанси на переможний результат.