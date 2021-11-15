На нас чекає останній екзамен, – Маліновський про вирішальний матч з боснійцями

Збірна України з футболу у вівторок, 16 листопада, зіграє вирішальний матч відбору на чемпіонат світу. Суперник – збірна Боснії і Герцеговини. Нашій команді потрібно лише перемагати у цьому матчі. Півзахисник Руслан Маліновський перед матчем розповів в якому стані команда підходить до цієї гри.

Конфлікт позаду

Руслан Маліновський на передматчеву пресконференцію прийшов разом з головним тренером команди Олександром Петраковим. Хоча ще місяць тому між ними був конфлікт, через що Маліновського не викликали до збірної на жовтневі матчі. Та згодом Петраков змінив своє рішення, заявивши, що вони з футболістом "перегорнули цю сторінку".

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Про атмосферу в команді

Атмосфера, як завжди, чудова, тому що ми провели непоганий поєдинок із Болгарією. Була більш важлива загальна картина гри, але ми добре пресингували суперників, контролювали м’яч, атакували через фланги. Так, у тій зустрічі ми не реалізували багато моментів, але програючи, ми постійно атакували. Це був товариський поєдинок, усі розуміють, що у вівторок буде вже офіційний матч,

– заявив перед матчем Маліновський.

Варто додати, що Україні в цьому матчі слід лише перемагати. А також сподіватися, що фіни вдома програють збірній Франції. Якщо ж паралельний матч закінчиться внічию, то українцям треба перемагати з різницею у два голи та більше.

"Насправді ситуація непогана, перед нами стоїть завдання здобути потрібний результат – перемогу. У нас були непогані матчі, але ми нерідко пропускали на останніх хвилинах, десь трохи не щастило. Ми будемо грати за вихід до плей-офф. Не можна говорити, що ми погано грали в цій кваліфікації, у нас є завдання, можна сказати, на нас чекає останній екзамен", – підсумував Маліновський.

Матч Боснія і Герцеговина – Україна розпочнеться о 21:45. Спорт 24 проведе онлайн-трансляцію поєдинку.