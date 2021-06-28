На нас чекає дуже серйозний матч, – Зінченко про суперника в 1/8 фіналу Євро-2020

На українську збірну 29 червня чекає складний матч 1/8 фіналу Євро-2020 проти Швеції. Олександр Зінченко розповів, як зупинити переможний шлях суперника.

Швеція та її сильні сторони очима Зінченка

Олександр Зінченко розповів, як потрібно зіграти збірній України у грі проти потужної Швеції. Усі хлопці розуміють, що наступний суперник – дуже сильна команда, яка вийшла з першого місця групи. На підопічних Андрія Шевченка чекає непростий поєдинок за вихід у чвертьфінал чемпіонату Європи-2020.

Варте уваги Поки у нас є шанс, то ми будемо працювати, – Шевченко про майбутню гру з Швецією

За словами півзахисника, українській збірній потрібно продемонструвати компактний футбол та тримати дистанцію між гравцями. За такого стилю гри українці зможуть здолати шведів.

На цьому Євро вони показують, що грають цілісно і компактно. У кожній лінії є хороші гравці. Безумовно, це 10-й номер, Форсберг – найкращий бомбардир збірної на турнірі, також є дуже досвідчена лінія оборони. Якщо я не помиляюся, у них найстарша команда на чемпіонаті Європи, це говорить багато про що, про те, що вони мають зіграність між собою, відчувають один одного на полі,

– заявив Зінченко.

Також футболіст Манчестер Сіті виділив іншого нападника Швеції Ісака. Форвард демонструє хороший футбол в Іспанії, виступаючи за Реал Сосьєдад. На такому турнірі усі гравці намагаються показати усі свої найкращі якості, щоб привернути увагу топових клубів.

Матч 1/8 фіналу Євро-2020 Швеція – Україна відбудеться 29 червня о 22:00. Футболісти зіграють на стадіоні "Гемпден Парк" у Глазго (Шотландія). Переможець зустрічі вийде в 1/4 фіналу, де зіграє проти переможця пари Англія – Німеччина.