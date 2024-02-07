Нападник Динамо може змінити зіркового лідера у складі чемпіона Італії

Все більше українських футболістів потрапляють у трансферні списки європейських топових клубів. Виключенням не є гравці київського Динамо.

Під приціл італійського Наполі потрапив ще один футболіст збірної України. Мова йде про нападника Динамо Київ Владислава Ваната, який готується із командою до відновлення сезону-2023/2024 на закордонних зборах.

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Стежать за динамівцем

Неаполітанський клуб активно шукає заміну своїй зірці Віктору Осімхену, який влітку 2024-го може попрощатись із Наполі. Тому італійський гранд вже підшуковує заміну лідеру. У списку претендентів якраз знайшлось місце українському форварду "біло-синіх", за яким пильно стежать італійці.

Чинний чемпіон Серії А готовий витратити на трансфер форварда 15-20 мільйонів євро.

Відзначимо, що у 22-річного нападника є чинний контракт із Динамо до кінця червня 2025-го року.

Ванат разом із Динамо готується до другої частини УПЛ, де кияни захочуть вистрибнути вище 5-го місця. У 14-ти зіграних поєдинках команда Олександра Шовковського набрала 28 очок. До четвертого Шахтаря відставання у 3 бали.

Щодо Наполі, то "неаполітанці" теж проводять не надто переконливий для себе сезон. Після 22-х турів клуб йде на 7-й позиції у турнірній таблиці Серії А, набравши 28 пунктів.

Цьому італійському гранду вже приписували інтерес до інших українців Георгія Судакова та Миколи Матвієнка. Шахтар офіційно відхилив 40-мільйонну пропозицію за Судакова. Ймовірно, що саме її робило Наполі.

Футбольний шлях Владислава Ваната

Вихованець київського клубу, який у 2021-му році вперше приєднався до головної команди Динамо.

Із липня 2021-го по кінець січня 2022-го Ванат пограв в оренді в одеському Чорноморці.

Після чого більше не покидав киян.

У футболці першої команди Динамо нападник вже провів 53 матчі (16 з яких у цьому сезоні-2023/2024), у яких забив 20 голів та віддав 8 асистів.

У червні 2023-го дебютував за збірну України (5 поєдинків).

. 25 лютого Динамо проведе свій перший офіційний матч у новому 2024-у році. Суперником киян буде харківський Металіст 1925. Для підопічних СаШо це буде виїзна зустріч.