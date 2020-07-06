Лідер італійського "Наполі" Лоренцо Інсіньє вкотре довів, що не просто так носить капітанську пов'язку. 5-го липня у матчі 30 туру Серії А проти "Роми" Лоренцо приніс свої команді важливу перемогу.

Лоренцо Інсіньє забив вирішальний гол у матчі між "Наполі" та "Ромою". Про це повідомляє 24 канал.

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У першому таймі команди голами не відзначалися, залишивши усе цікаве на другу половину гри. На 55 хвилині рахунок у матчі відкрив Кальєхон.

Хосе у падінні замкнув навіс з лівого флангу від Руя. Та "вовки" через 5 хвилин відігралися.

Ексгравець "Шахтаря" Генріх Мхітарян прорвався майже до штрафного неаполітанців та пробив здалеку. Мерет не очікував на дальній удар і не зміг витягнути м'яч з кута воріт.

Все ж переможцями з поля пішли господарі, а не команда колишнього наставника "Шахтаря" Паулу Фонсеки.

На 82 хвилині Інсіньє взяв гру на себе і з-за меж штрафного з досить гострого кута викрутив м'яч у дальню дев'ятку.

М'яч Лоренцо претендує не тільки, щоб стати найкращим у турі, але й у сезоні.

Перемога дозволила "Наполі" зрівнятися з "Ромою" за набраними очками. Клуби ділять 5-у сходинку.

Наполі – Рома відеоогляд матчу