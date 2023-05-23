Чемпіон Італії вкаже "на двері" тренеру, який раніше вітав Зєніт із чемпіонством Росії

Наполі достроково оформило чемпіонство у Серії А. Новоспечений чемпіон Італії готовий попрощатись із наставником, який привів команду до тріумфу.

"Неаполітанці" хочуть змін на тренерському містку команди. Лучано Спаллетті повністю вичерпав себе на чолі Наполі, тому попереду на команду чекатимуть зміни.

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Привів команду до довгоочікуваного чемпіонства

64-рінчий італійський спеціаліст покине команду по закінченню сезону-2022/2023. Очікується, що офіційно чемпіон Італії оголосить про відхід Спаллетті 4 червня. У цей день Наполі вдома в останньому турі Серії А прийме Сампдорію.

Перед цим Наполі ще зіграє на виїзді проти Болоньї (28 травня).

Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентів вже начебто навіть визначився з кандидатурою на заміну головного тренера для Спаллетті.

За інформацією Tutto Napoli, новим головним тренером "неаполітанців" стане наставник Аталанти Джан П’єро Гасперіні. Ймовірно, Наполі домовиться із колишнім тренером Руслана Маліновського про контракт на 2 сезони. Гасперіні може отримувати на рік у Наполі 4 мільйони євро на рік.

Нагадаємо, що раніше Лучано Спаллетті привітав російський Зєніт із чемпіонство "на болотах", що викликало чимале обурення. Із 2009-го по 2014-й роки італієць очолював цей російський клуб.

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