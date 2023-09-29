Не хотіли образити: Наполі відреагувало на скандал із Осімхеном, намагаючись вибілити репутацію

Схоже, що епопея зі скандалом між Наполі та Віктором Осімхеном потрохи згасає. Попри конфлікт нападник зіграв та навіть забив у домашньому матчі проти Удінезе.

Конфлікт між неаполітанським клубом та футболістом спалахнув після дивного відео у тікток, яке виклали пресслужба Наполі. У ролику зробили акцент на нереалізованому пенальті Осімхеном у матчі проти Болоньї. Віктор міг принести мінімальну перемогу своїй команді, але не зробив цього, тому Наполі розписало нульову мирову.

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Офіційна реакція італійського гранда

Це відео неабияк образило розлютило самого футболіста. Хоча згодом ролик був видалений із клубних соцмереж. Гравець негайно видалив усі фото, які стосуються Наполі у своєму інстаграмі, а агент Осімхена заговорив про суд, куди вони могли подати на чемпіона Італії, який своїм відео принизив Віктора.

Після чого нігерієць потрапив у заявку команди на домашню гру проти Удінезе, у якій Осімхен вийшов у старті та відіграв 68 хвилин. На 39-й форвард подвоїв перевагу неаполітанців 2:0. Загалом до фінального свистка команди на обох наколотили ще три м'ячі, а поєдинок закінчився розгромною перемогою Наполі 4:1.

Згодом на офіційному сайті чемпіона Серії -2022/2023 з'явилась заява щодо ситуації із Осімхеном та тим дурним відео. У клубі пояснили, що аж ніяк не хотіли образити свого лідера та аргументували свою думку.

Наполі, щоб уникнути теорій і гіпотез, уточнює, що ніколи не хотів образити або висміяти Віктора Осімхена, надбання нашого клубу. Підтвердженням тому служить той факт, що під час літніх зборів клуб рішуче відкинув усі пропозиції, що надійшли про трансфер нападника.

У соціальних мережах, зокрема у тікток, експресивні висловлювання завжди мають легкий і творчий характер, не маючи, у випадку з Осімхеном, наміру образити або висміяти. У будь-якому разі, якщо Віктор і помітив якісь образи на свій рахунок, то у клубу не було таких намірів,

– йдеться у клубній заяві.

Відзначимо, що клуб має намір продовжити співпрацю з 24-річним нігерійцем, яка спливає вкінці червня 2025 року.

У поточному сезоні-2023/2024 Осімхен взяв участь у 7 матчах – 4 голи та 1 асист. Загалом у футболці Наполі, за яке виступає із вересня 2020-го, провів 108 поєдинків (63 м'ячі та 15 гольових передач).

30 вересня Наполі проведе виїзний поєдинок проти Лечче. Напередодні цієї зустрічі неаполітанці із 11 балами замикають топ-5 лідерів Серії А.