Вогняний матч в Серії А: Наполі здійснив камбек у грі з Міланом завдяки суперголам – відеоогляд

Команда Руді Гарсії була близькою до поразки після дубля Жиру в першому таймі. Втім після перерви чемпіони змогли зібратися та вирвати один бал.

Наполі – Мілан 2:2

Голи: Політано, 50, Распадорі, 63 – Жиру, 22, 31.

В чемпіонаті Італії цими вихідними проходять матчі 10 туру сезону 2023-2024. На вечір неділі була винесена центральна зустріч вікенду, в якій Наполі приймав Мілан, пише 24 канал.

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Обидві команди розташувались поруч із лідером Інтером, тому мали на меті лише перемогу задля скорочення відриву. Руді Гарсія не міг розраховувати на свого головного бомбардира Віктора Осімхена, тоді як Мілан втратив хавбека Рубена Лофтус-Чіка.

Перший тайм залишився за гостями. Мілан при рівній грі частіше бив по воротах Мерета і зміг піти на перерву за рахунку 2:0. Обидва м'ячі на свій рахунок записав Олів'є Жиру, який вдало головою замикав подачі з флангу.

Після перерви "россонері" не поступались супернику, але Наполі став грати активніше і знайшов в собі сили відновити статус-кво. Спочатку одразу після перерви Політано красиво накрутив кількох захисників Мілана та влучно пробив з гострого кута у дальню "дев'ятку".

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А в середині другого тайму рахунок зрівняв Распадорі, якому вдався шикарний обвідний постріл зі стандарту. У фінальній стадії обидві команди мали моменти, щоб вирвати перемогу, але у підсумку розписали результативну нічию.

Таким чином, Наполі залишається четвертим, маючи вже сім очок відставання від Інтера. При цьому за підсумками туру "партенопей" можуть обійти Фіорентина і Аталанта. Мілан же йде третім, всього у трьох балах позаду лідера.