Наплювали на смерті українців: МОК допустив російських та білоруських атлетів на Олімпіаду-2024

Спортсмени з Росії та Білорусі, які пройдуть кваліфікацію у своїх видах спорту, будуть допущені до участі в Олімпійських іграх 2024 року. Таке рішення прийняв Міжнародний олімпійський комітет.

Виконавчий комітет Міжнародного олімпійського комітету (МОК) допустив спортсменів із Росії та Білорусі до Олімпійських ігор 2024, що пройдуть влітку наступного року. Атлети, які мають громадянство країн-агресорів, зможуть виступити в нейтральному статусі.

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Шокуюче для цивілізованого світу рішення МОК

Допуск можливий тільки при дотриманні умов нейтралітету і за умови, що спортсмени кваліфікуються на Олімпіаду. Умови нейтралітету включають в себе відсутність причетності до силових структур і публічної підтримки війни в Україні.

"Нейтральні атлети", як і інші спортсмени, що будуть змагатися на Олімпіаді, мають підписати заяву про підтримку Олімпійської хартії. Національна символіка Росії та Білорусі буде заборонена – це стосується гімну, прапору та інших атрибутів.

Станом на 8 грудня 2023 року, вже 11 "нейтральних спортсменів" (8 із російським паспортом і 3 з білоруським) виконали критерії допуску для участі в Олімпіаді-2024.

Олімпійські ігри 2024 пройдуть з 26 липня по 11 серпня наступного року у столиці Франції – Парижі. Понад 60 українських спортсменів уже пройшли відбір на головні змагання чотириріччя.