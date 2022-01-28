Напередодні смерті Вірчис приходив до Мангера на суд й вимагав повернути борг, – Казанський

Український боксер Володимир Вірчис, який за інформацією ЗМІ, скоїв самогубство, приходив на суд у справі Катерини Гандюзк. Там він публічно вимагав у Владислава Мангера повернути його борг.

Таку інформацію оприлюднив у своєму телеграм-каналі журналіст Денис Казанський. За його словами, у відповідь на вимоги повернути борг Мангер попросив Вірчиса "не влаштовувати сцен".

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Вірчис та Мангер були приятелями

Казанський зауважив, що раніше Вірчис та Мангер товаришували. Колишній боксер навіть заступався за колишнього очільника Херсонської обласної ради, коли того заарештували.

І ось так закінчилася ця дружба. Сьогодні Вірчиса знайшли мертвим. Пишуть про "самогубство". Ну як завжди,

– зазначив журналіст.

Коротко про Владислава Мангера

Колишній голова Херсонської обласної Ради. Є одним із підозрюваних у справі про вбивство Катерини Гандзюк.

Слідство вважає, що замовником вбивства активістки є саме Владислав Мангер, а посередником – Олексій Левін.

20 січня апеляційний суд вирішив залишити Мангера під вартою щонайменше до 4 лютого, застава не передбачена.

Помер Володимир Вірчис: що відомо

Вірчис був інтерконтинентальним чемпіоном за версією IBF (2003 – 2004), інтерконтинентальним чемпіоном за версією WBO (2005 – 2006). На професійному ринзі боксер провів 28 боїв і здобув 26 перемог.

Про смерть колишнього боксера ЗМІ повідомили у п'ятницю, 28 січня. Володимиру Вірчису в серпні мало б виповнитися 49 років. Як пише Obozrevatel, Вірчис перебував у депресії. 27 січня він вийшов з дому, але так і не повернувся.