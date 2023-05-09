"Шевченко змусив полюбити Мілан": Жиру розповів про кумира дитинства, який змінив його долю
Джерело:Milanreports.com
Французький нападник Мілана Олів'є Жиру з дитинства захоплювався грою Андрія Шевченка. Саме завдяки українцю француз опинився на "Сан-Сіро".
У середу, 10 травня, відбудеться перша півфінальна зустріч Мілана та Інтера в розіграші Ліги чемпіонів. Напередодні поєдинку нападник "россонері" Олів'є Жиру поспілкувався з журналістами.
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Жиру: Я намагався наслідувати Шевченка
Зокрема у Жиру поцікавилися, хто з футболістів був його кумиром у дитинстві. Саме українець Андрій Шевченко став ідолом для юного Олів'є.
Я стежив за Міланом, коли був підлітком, наприкінці 90-х. Одним із гравців, який змусив мене полюбити цю команду, був Андрій Шевченко. Я намагався наслідувати його на тренуваннях, навіть у тому, як він бігав, і в його елегантності. Він був одним із найкращих нападників, дуже повноцінним. Він міг забити правою і лівою ногою, головою, а також був швидким,
– цитує Жиру Milanreports з посиланням на інтерв'ю UEFA.
Кар'єра Жиру в Мілані
- Зазначимо, що під час зимового трансферного вікна 2020 року француз міг опинитися в Інтері.
- Проте дитяча прихильність до Мілану переважила і влітку 2021 року Жиру підписав контракт з "россонері".
- У складі Мілану Олів'є став чемпіоном Італії 2021/22, а також півфіналістом Ліги чемпіонів.
- У червоно-чорній футболці Жиру зіграв 79 матчів, забив 27 м'ячів та віддав 11 асистів.