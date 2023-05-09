"Шевченко змусив полюбити Мілан": Жиру розповів про кумира дитинства, який змінив його долю

Французький нападник Мілана Олів'є Жиру з дитинства захоплювався грою Андрія Шевченка. Саме завдяки українцю француз опинився на "Сан-Сіро".

У середу, 10 травня, відбудеться перша півфінальна зустріч Мілана та Інтера в розіграші Ліги чемпіонів. Напередодні поєдинку нападник "россонері" Олів'є Жиру поспілкувався з журналістами.

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Жиру: Я намагався наслідувати Шевченка

Зокрема у Жиру поцікавилися, хто з футболістів був його кумиром у дитинстві. Саме українець Андрій Шевченко став ідолом для юного Олів'є.

Я стежив за Міланом, коли був підлітком, наприкінці 90-х. Одним із гравців, який змусив мене полюбити цю команду, був Андрій Шевченко. Я намагався наслідувати його на тренуваннях, навіть у тому, як він бігав, і в його елегантності. Він був одним із найкращих нападників, дуже повноцінним. Він міг забити правою і лівою ногою, головою, а також був швидким,

– цитує Жиру Milanreports з посиланням на інтерв'ю UEFA.

Кар'єра Жиру в Мілані

Зазначимо, що під час зимового трансферного вікна 2020 року француз міг опинитися в Інтері.

Проте дитяча прихильність до Мілану переважила і влітку 2021 року Жиру підписав контракт з "россонері".

У складі Мілану Олів'є став чемпіоном Італії 2021/22, а також півфіналістом Ліги чемпіонів.

У червоно-чорній футболці Жиру зіграв 79 матчів, забив 27 м'ячів та віддав 11 асистів.

До слова. Андрій Шевченко виступав за Мілан з 1999 по 2006 рік, а також у сезоні 2008/09. Українець став легендою "россонері" та забив 175 м'ячів у 322 матчах.