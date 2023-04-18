Найкращий бомбардир в історії Лаціо може завершити кар'єру через травми після ДТП

Чіро Іммобіле отримав значні травми в результаті зіткнення із трамваєм. Є ймовірність, що гравець збірної Італії не зможе продовжити професійну кар'єру.

Кар'єра Іммобіле під загрозою

У понеділок, 17 квітня, нападник Лаціо Чіро Іммобіле потрапив у серйозне ДТП. Машину із 33-річним фуболістом та його доньками протаранив трамвай.

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Чіро їхав столицею Італії на Land Rover Defender. Інцидент виник через трамвай, водій якого не впорався із керуванням і на червоне світло зіткнувся із автівкою Іммобіле, зійшовши з рейок.

Автомобіль Чіро Іммобіле після ДТП / кадр з трансляції Local Team

Доньки футболіста Лаціо не постраждали, а от самому Чіро дісталось. Футболіст отримав пошкодження хребта, складний перелом ребра та легке пошкодження руки.

Іммобіле доставили у відділення невідкладної терапії. Виявляється, сам футболіст роздумує над тим, щоб завершити кар'єру. Є ймовірність, що отримані травми можуть не дозволити йому повернутись у професійну кар'єру.

Блискуча кар'єра Чіро

Іммобіле є живою легендою Лаціо. Нападник виступає за римський клуб з 2016 року і за цей час наколотив аж 194 голи у 289 матчах. Це дозволяє йому бути найкращим бомбардиром в історії "орлів".

Відзначимо, що Лаціо проводить вдалий сезон. За вісім турів до фінішу "орли" впевнено йдуть другими і мають всі шанси повернутися в Лігу чемпіонів.

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Сам же Іммобіле багато часу лікувався, але і без цього встиг награти 30 матчів за сезон. На його рахунку 12 голів та 5 асистів. До слова, раніше Чіро аж чотири рази ставав найкращим бомбардиром Серії А – за Торіно у 2014-му та за Лаціо у 2018, 2020 та 2022 роках.