Не витерпіли поведінки: нападник Динамо Русин переведений у дубль Легії

Польська Легія не стала терпіти поведінку форварда Динамо Назарія Русина, який грає в оренді. Тренерський штаб перевів футболіста у дубль.

Головний тренер Легії Чеслав Міхневич прокоментував ситуацію із українським форвардом Назарієм Русином, якого польський клуб орендував у київського Динамо до кінця сезону. Футболіст поїхав у Польщу за ігровою практикою, але далі "гріє" лаву для запасних.

До теми Русина переведуть у дубль Легії через зухвалу поведінку у команді

Назарій Русин? Ситуація ясна і зрозуміла. Клуб оголосив, що Назарій буде тренуватися в дублі протягом наступних двох тижнів. Подивимося, як це спрацює, а потім будемо приймати якісь рішення,

– заявив Міхневич.

З чого усе почалось

Тренер польського клубу хотів дати ігровий час Русину у матчі за молодіжну команду Легії. Але отримав відмову від футболіста. Українець аргументував це тим, що боїться отримати травму на поля третього дивізіону Польщі, у якій зараз виступає Легія-2.

У клубі дали ще один день нападнику для роздумів, але своєї думки Русин не змінив. Таку поведінку "динамівця" сприйняли як бойкот. Тепер футболіст буде грати лише за дубль, поки не зробить правильних висновків.