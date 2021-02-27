Беленюк розповів, як його намагалися обдурити з побиттям спортсменами офіцерів СБУ

Український борець і народний депутат Жан Беленюк зізнався, що йому намагалися необ'єктивно представити інформацію про скандал з побиттям юними спортсменами ветерана АТО в метро Києва.

Інцидент стався на станції метро "Університет" 11 лютого, коли група борців напала на співробітників СБУ. Як заявив віцечемпіон Олімпіади-2016, йому надходили звернення від представників спортсменів.

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Зверталися зі спортивного клубу, де займаються ті хлопці. Я сказав, що буду тримати ситуацію на контролі, почав з'ясовувати, що ж сталося, а після цього отримав фідбек: відеозаписи і більш докладну інформацію. І тоді виявилося, що ситуація, м'яко кажучи, зовсім не така, як мені спочатку намагалися донести. Мені намагалися представити те, що сталося, як "свавілля п'яних співробітників СБУ". Після нової інформації хлопці, які зверталися до мене з боку спортсменів, кудись відразу пропали,

– розповів Жан Беленюк.

Він зазначив, що професійних бійців на самому початку кар'єри навчають тому, щоб не використовувати свої навички у повсякденному житті.

"Коли це відбувається на вулиці, то може привести до певних наслідків. Багато чого, звичайно, у виховання закладають батьки. Але коли дитина йде займатися в секцію, то тренер проводить з ним багато часу – так було і зі мною. Тренер навчає, пояснює всі нюанси поведінки в громадських місцях", – додав спортсмен-депутат.

Що відомо про бійку у столичному метро

Ввечері 11 лютого на станції метро "Університет" сталася жорстока бійка між групою спортсменів та співробітниками СБУ.

Спортсмени поверталися додому з тренування і вирішили скористатися метро. Щоправда, замість оплати проїзду, вони просто перестрибували через турнікет.

Співробітники СБУ зробили їм зауваження, але у відповідь на це почалася бійка. Як наслідок – один із силовиків зараз перебуває у важкому стані в лікарні.

У ЗМІ пишуть, що він потрапив у реанімації зі зламаними черепом, носом та щелепою, гематоми та рваними ранами на обличчі.

Бійка у метро Києва: дивіться відео