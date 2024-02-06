На чемпіона НБА скоїли напад: кривдником виявився колишній футболіст

Чемпіон НБА-2022 Неманя Б'єлиця став жертвою нападу в центрі Белграда. Справу розслідує поліція.

Інцидент стався в дитячій ігровій кімнаті. До Б’єлиці підійшов чоловік та почав кричати: "Я заберу твою сім’ю, твоїх дітей, твою дружину та тебе. Я заберу гроші".

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З ножицями накинувся на баскетболіста

Потім він схопив ножиці та накинувся на баскетболіста. Нападника заарештувала поліція. Ним виявився колишній футболіст Нікола Петкович.

Наразі поліція опитує свідків події. Однак сам Петкович заперечує свою провину.

Суддям попереднього слідства було запропоновано утримувати ексфутболіста під вартою, оскільки є обставини, які вказують на те, що він заважатиме процесу шляхом впливу на свідків.

Що відомо про спортсменів