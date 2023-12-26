Втілив у життя мрію Усика: японець Іноуе повторив неймовірне досягнення Кроуфорда

Японський боксер Наоя Іноуе став абсолютним чемпіоном світу в двох вагових категоріях. Для цього йому знадобився рік.

У столиці Японії Токіо відбувся вечір боксу, у головній події якого відбувся бій за звання абсолютного чемпіона світу у другій легшій вазі. Японець Наоя Іноуе об'єднав усі пояси, здолавши філіппінця Марлона Тапалеса.

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Іноуе нокаутував Тапалеса в десятому раунді

Усе вирішилося у десятому раунді. Після серії ударів від Іноуе Тапалес опинився на канвасі і не зміг підвестись до закінчення відліку рефері. Іноуе переміг нокаутом.

Іноуе, який раніше виграв усі престижні титули в найлегшій вазі, став першим в історії абсолютним чемпіоном другої найлегшої ваги, яка була введена у 1976 році.

Відео: перемога Іноуе в бою за абсолютне чемпіонство в другій найлегшій вазі

, Наоя став другим абсолютним чемпіоном світу у двох дивізіонах в епоху чотирьох поясів. Вперше це зробив американець Теренс Кроуфорд, який у 2017-му став "абсолютом" у першій напівсередній вазі, а у 2023-му – у напівсередній.

Нагадаємо, також стати абсолютним чемпіоном світу в двох вагових категоріях може українець Олександр Усик. Для цього Усику, який вже був абсолютним чемпіоном у першій важкій вазі, необхідно 17 лютого 2024 року перемогти чемпіона WBC в хевівейті Тайсона Ф'юрі.