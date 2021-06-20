Відбив печінку: Наоя Іноуе жорстко нокаутував суперника за 3 раунди – відео

Один з найкращих боксерів незалежно від вагової категорії японець Наоя Іноуе провів черговий бій. Іноуе вдалося захистити титули WBA та IBF в найлегшій вазі.

Іноуе познущався з опонента

У ніч на 20 червня Наоя Іноуе провів бій у Лас-Вегасі (США). У головній події чемпіон WBA та IBF переміг Майкла Дасмаріньяса.

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Бій тривав усього три раунди. Іноуе вдалося здобути впевнену перемогу технічним нокаутом.

Уже в другому раунді Іноуе відправив свого суперника в перший нокдаун. До честі філіппінського боксера слід сказати, що йому вдалося підійнятися.

У 3 раунді японець ще двічі відправляв Майкла на настил рингу ударами по печінці. Після другого падіння рефері зупинив бій.

Огляд бою – відео