Наомі Осаку оштрафували за відмову спілкуватися зі ЗМІ на Ролан Гаррос: вона оголосила бойкот

Друга ракетка світу японка Наомі Осака отримала штраф за відмову спілкуватися з пресою після матчу 1/64 фіналу Ролан Гаррос. Осака перемогла Патрицію Марію Тіг і не прийшла на пресконференцію.

Осаку можуть дискваліфікувати

За відмову від пресконференції Осаку оштрафували на 15 тисяч доларів. Однак японку може чекати серйозніше покарання.

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Організатори чотирьох Гренд Слемів випустили спільну заяву про поведінку японки. Вони повідомили, що керівництво Ролан Гаррос намагалося налагодити діалог з Осакою. Спроба виявилася невдалою.

Турніри повідомили, що спілкування з журналістами – обов'язок гравців, передбачений правилами.

У разі повторного порушення правил санкції щодо Осаки можуть бути важчими – аж до дискваліфікації з турніру. Також Осаці загрожують більші штрафи.

Що відомо про бойкот Осаки

23-річна Осака оголосила у твітері, що не спілкуватиметься з журналістами на Ролан Гаррос.

"У мене часто виникало відчуття, що люди взагалі не беруть до уваги психічне здоров'я спортсменів. Воно особливо сильне, коли я дивлюся пресконференції або в них беру участь.

Нас часто садять і ставлять питання, які вже не раз задавали, або питання, які сіють у нас сумніви. І я не буду витрачати час на людей, які в мені сумніваються", – написала японка.

Також тенісистка розповіла, що бачила відео, на яких спортсмени плачуть під час пресконференцій після поразок.

На мою думку, це все одно що бити лежачого, і я не розумію, навіщо це потрібно. Моє рішення не спрямоване проти турніру, і деякі журналісти вже давно беруть у мене інтерв'ю, з більшістю у мене хороші стосунки. Але якщо організації вважають, що можуть лякати нас штрафами й ігнорувати психічний стан головних дійових осіб своїх заходи, то я тільки посміюся,

– додала Наомі.

Вона висловила сподівання, що сума, на яку її оштрафують, піде благодійній організації, що займається психічним здоров'ям.

У WTA заявили, що тенісисти зобов'язані спілкуватися з пресою. Там запевнили, що готові до діалогу з Осакою.

Тенісистка ж вважає неправильним змушувати тенісистів спілкуватися з журналістами.

"Цей виступ проти системи, яка змушує спортсменів спілкуватися з журналістами, коли вони страждають від психічних проблем. Я вважаю, що вона архаїчна і вимагає реформування. Після цього турніру я хочу працювати з турами і керівними організаціями, щоб продумати найкращий компроміс для зміни системи", – говорила японка.

Тенісисти розділилися у думках щодо бойкоту Осаки. Наприклад, Рафаель Надаль заявив, що розуміє Осаку. Водночас іспанець зазначив, що без преси про тенісистів ніхто б не знав.

Лідер чоловічого тенісу Новак Джокович у коментарі BBC заявив, що тему психічного здоров'я недооцінюють. Втім, серб вважає пресконференції частиною спорту.

Натомість швейцарка Белінда Бенчіч була більш критична. Вона сказала, що підтримує Осаку, однак їй здається, що Наомі хоче, аби її більше обговорювали.

Що відомо про Осаку

Японська тенісистка у 2019 році очолювала рейтинг WTA. Наомі двічі виграла Australian Open (2019, 2021) та двічі US Open (2018, 2020).

Усього Осака здобула 7 титулів. За даними WTA, її призові за кар'єру вже складають понад 19 мільйонів доларів.

За даними Sportico, Наомі отримала 55 мільйонів доларів за спонсорськими контрактами за останній рік. Більше серед тенісистів отримав тільки Роджер Федерер – 84 мільйони доларів.