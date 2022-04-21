Наклали чотири шви: Маліновський розповів про своє травмування

Півзахисник Аталанти та збірної України Руслан Маліновський нещодавно травмувався у поєдинку 33-го туру чемпіонату Італії проти Верони. Футболіст розповів, коли зможе повернутися на поле.

Футболіст: Декілька днів треба пропустити

Маліновський прокоментував своє пошкодження. За його словами, травма не є серйозною, тому найближчим часом він зможе повернутися на поле.

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У мене було розсічення, і мені наклали чотири шви. Декілька днів треба пропустити, є невелика набряклість, але, загалом, все нормально,

– сказав Руслан.

Маліновський лише 34 хвилини відіграв у футболці Аталанти. Українець кульгаючи та з допомогою медиків покинув поле, коли рахунок на табло був 0:0.

Клуб українця не зумів потішити своїх вболівальників. Верона перемогла з рахунком 1:2.

У нинішньому сезоні Маліновський відіграв за італійську команду 37 матчів, у яких забив 10 голів та зробив 5 асистів.

Після 32 поєдинків Аталанта з 51 очком посідає лише 8-ме місце у турнірній таблиці італійської Серії А.