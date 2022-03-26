Нагорода прослизнула крізь мої пальці, – Бех-Романчук про "вкрадену" медаль

Українська атлетка Марина Бех-Романчук зуміла виїхати з України, аби позмагатися на чемпіонаті світу у Белграді. Українка здобула надзвичайно важливу нагороду для своєї країни у потрійному стрибку.

Бех-Романчук: Це справді щось фантастичне

Марина виборола "срібло" у новій для себе дисципліні – потрійному стрибку. Перед чемпіонатом світу Бех-Романчук здобула першість на чемпіонаті України у цій же дисципліні.

Читайте повністю Від допомоги українцям на тлі війни до срібла чемпіонату світу: інтерв'ю з Мариною Бех-Романчук

Вона встановила особистий рекорд: у Сумах легкоатлетка стрибнула на 14.34 метри. У Белграді її показник становив 14.74 метрів.

Та у Марини могло б бути дві медалі. Після медалі у потрійному стрибку українська легкоатлетка змагалася у вечірній сесії у профільній для себе дисципліні – стрибках у довжину.

Українка посіла підсумкове шосте місце, але мала можливість фінішувати у топ-3. Бех-Романчук виконала п'ятий стрибок, який не зарахували через мінімальний заступ.

В ексклюзивному інтерв'ю для 24 каналу Марина прокоментувала "вкрадену" нагороду.

"Дуже задоволена своїм виступом. Я розраховувала на те, що можу бути з нагородою. Результати на тренуваннях додавали мені впевненості. Чудово розуміла, що на змаганнях можна ще більше докласти зусиль та показати ще кращий стрибок, щоб поборотись за медаль", – сказала стрибунка у довжину.

Відверто кажучи, я дуже задоволена. З Рохас боротись, це справді щось фантастичне. Вона людина епохи. Єдине, що мене не задовольнило, так це те, що не вдалось поборотись за другу медаль у стрибках у довжину. Нагорода у цьому виді прослизнула крізь мої пальці. Однак намагаюсь до цього ставитись спокійно, урівноважено і тренуватись так, щоб більше не повторювати таких помилок,

– додала українська легкоатлетка.

Першість у потрійному стрибку здобула представниця Венесуели Юлімар Рохас, її показник – 15.74 метрів.