Австралія шокувала Аргентину голом після рикошету в 1/8 фіналу ЧС-2022: відео

Крейг Гудвін забив гол за збірну Австралії на 77 хвилині матчу проти Аргентини в 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу. Нападник скоротив відставання у рахунку до мінімуму.

Гудвін вийшов на поле на 58-й хвилині матчі – через хвилину після того, як через прикру помилку біля власних воріт Австралія пропустила вдруге в цьому матчі.

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Гудвін своїм шансом на поле скористався сповна. До нього відлетів м'яч під час атаки, і він наважився на удар. Скоріш за все, голкіпер аргентинців Еміліано Мартінес без проблем би впорався з цим ударом, забравши м'яч в руки.

Однак після удару м'яч влучив у Енцо Фернандеса, і полетів у протилежний кут воріт. Голкіпер вже нічим не змін допомогти. Так рахунок у матчі став 2:1, І інтрига щодо переможця матчу знову відродилася.

У ФІФА цей гол записали як автогол Фернандеса.

Відео голу Австралії у ворота Аргентини