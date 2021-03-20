Українка Кіченок вийшла у фінал престижного турніру WTA в Росії

Українка Надія Кіченок разом з румункою Ралукою Олару вийшли у фінал парного турніру St. Petersburg Ladies Trophy в Санкт-Петербурзі (Росія).

У півфіналі турніру українсько-румунська пара Кіченок/Олару, посіяна під першим номером, за 1 годину 20 хвилин переграла румунсько-нідерландський дует Нікулеску/Паттінама-Керкхов – 6:1, 7:5.

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Надія Кіченок/Ралука-Йоана Олару (Україна/Румунія) — Моніка Нікулеску/Леслі Керхов (Румунія/Нідерланди) 2:0 (6:1, 7:5)

Кіченок і Олару реалізували 6 з 7 брейк-поінтів, а їхні суперниці – 2 з 8.

Надія Кіченок вперше з січня 2020 виступить у фіналі змагань WTA в парі. Нагадаємо, що на старті минулого сезону українка виграла титул в Хобарті в дуеті з Санією Мірзой з Індії.