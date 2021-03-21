Українка Кіченок виграла турнір WTA в Санкт-Петербурзі

Українка Надія Кіченок разом з румункою Ралукою Олару стали переможцями парного турніру St. Petersburg Ladies Trophy в Санкт-Петербурзі (Росія).

У фінальному матчі вони обіграли американський дует Кейтлін Крістіан/Сабріна Сантмарія. Рахунок матчу – 2:6, 6:3, 10:8.

Днем раніше Українка Кіченок вийшла у фінал престижного турніру WTA в Росії

Матч тривав 84 хвилини, протягом якого Кіченок і Олару зробили три подвійні помилки, тоді як у суперниць була всього одна. При цьому, дівчата не подавали навиліт.

Також Кіченок і Олару реалізували 4 з 8 брейк-пойнтів, проти 4 з 6 у американок.

Важливе досягнення Надії Кіченок

Надія вперше перемогла на змаганнях серії WTA 500 (раніше – WTA Premier).

У колекції Кіченок також є титули WTA в Хобарті, Шеньчжені, Флоріанополісі та Стамбулі. А також WTA Elite Trophy (з Людмилою Кіченок).