Збита пара: Кіченок разом із німкенею впевнено вийшли у півфінал парного турніру в Японії

Надія Кіченок впевнено рухається до тотального тріумфу на міжнародній арені. Українка зі воєю супутницею подолала господарок турніру.

Надія Кіченок (Україна) / Анна-Лена Фрідзам (Німеччина) – Нацумі Кавагуті / Момоко Коборі (Японія) – 2:0 (6:4, 6:3)

Надія Кіченок, котра виступає у парі з німкенею Анною-Леною Фрідзам, змогла здолати дует, який формують японки Нацумі Кавагуті та Момоко Коборі у чвертьфіналі змагань у Осаці (Японія). Українка та представниця Німеччини уже добре знають одна одну, пише 24 Канал.

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Надія Кіченок та Анна-Дена Фрідзам беруть участь в парному розряді Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships – WTA 250. Українсько-німецький дует у чвертьфіналі міжнародної першості зійшовся у битві із японськими тенісистками Нацумі Кавагуті та Момоко Коборі. Господарки турніру не принесли зайвих труднощів для Кіченок та її супутниці, оскільки майбутні тріумфаторки змогли здобути впевнену перемогу 2:0 (6:4, 6:3).

Варто відзначити, що матч чвертьфінальний поєдинок тривав 1 годину 21 хвилину. За цей час українсько-німецький дует тричі подав навиліт, припустився чотирьох подвійних помилок та реалізував 5 з 10 брейк-пойнтів. Також цікавим є те, що Надія Кіченок та Анна-Лена Фрідзам проводять четвертий спільний турнір у цьому році. Раніше тенісистки виступали пліч-о-пліч на змаганнях у австрійському Лінці, американському Остіні (дійшли до півфіналу) та на Відкритому чемпіонаті Франції.

Напередодні зустрічі із японками у Осаці українсько-німецький дует у непростій зустрічі подолав пару британок, яку формували Алісія Барнетт та Олівія Ніколлз із рахунком 2:1 (6:2, 3:6, 11:9) у 1/8 фіналу японських змагань.

У півфіналі Надія Кіченок та Анна-Лена Фрідзам зійдуться у битві із представницями Мексики та Греції, а саме із Фернандою Контрерас Гомес та Деспіною Папаміхаіл відповідно. Турнір у Осаці триватиме до 17-го вересня, а призовий фонд міжнародної першості в Японії становить близько 300 тисяч доларів.